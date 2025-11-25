Альваро Каррерас: в «Реале» фантастическая атмосфера, потрясающий коллектив

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Левый защитник мадридского «Реала» Альваро Каррерас выступил на пресс-конференции, посвящённой предстоящему матчу Лиги чемпионов УЕФА с греческим «Олимпиакосом». В ходе общения с журналистами игрок поделился своим мнением о командной атмосфере и отношениях внутри коллектива под руководством Хаби Алонсо.

«Атмосфера просто фантастическая, у нас потрясающий коллектив, от тренера до 25 игроков, составляющих команду. В раздевалке царит отличная атмосфера, и мы все отлично ладим.

У нас молодой состав, но ветераны проявляют инициативу, когда приходит время серьёзных тренировок. Я очень рад быть частью этой команды», — приводит слова Каррераса издание AS.

Альваро Каррерас присоединился к составу испанского гранда 14 июля 2025 года. Его переход обошёлся клубу в € 50 млн.