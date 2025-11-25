Скидки
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол Новости

Мбаппе оскорбил судью после матча с «Эльче» в Ла Лиге — DAZN

Мбаппе оскорбил судью после матча с «Эльче» в Ла Лиге — DAZN
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оскорбил главного судью матча 13-го тура чемпионата Испании с «Эльче» (2:2) Франсиско Маэсо после финального свистка. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на DAZN.

Испания — Примера . 13-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Фебас – 53'     1:1 Хёйсен – 78'     2:1 Родригес – 84'     2:2 Беллингем – 87'    
Удаления: Чуст – 90+6' / нет

По информации источника, после того как арбитр показал футболисту жёлтую карточку за споры, Мбаппе развернулся и два раза сказал «грязный ублюдок» на французском языке.

Также в момент возвращения нападающего «сливочных» в раздевалку к нему обратился игрок соперника, однако Мбаппе отмахнулся от него и сказал «стой». Затем снова громко произнёс «грязный ублюдок».

Подчёркивается, что французу не понравилось решение судьи завершить матч сразу после истечения добавленного времени, несмотря на долгое оказание медицинской помощи голкиперу «Эльче» Иньяки Пенье после второго забитого мяча «Королевского клуба». Тогда Мбаппе сказал Маэсо: «Если он не может продолжать, то пусть убирается вон! Позволь, пожалуйста, нам сыграть!»

