Челси — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Атлетико» Симеоне: «Интер» — очень хорошая команда, играющая с характером

Тренер «Атлетико» Симеоне: «Интер» — очень хорошая команда, играющая с характером
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий относительно предстоящего матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером».

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
«Интер» — очень хорошая команда, играющая с характером и очень чёткой схемой атаки. У них невероятный состав. В матче с «Миланом» [на выходных] они доминировали на протяжении всей игры, у них были голевые моменты, и они могли победить. В Лиге чемпионов их статистика говорит сама за себя.

Нам, как всегда, понадобятся наши болельщики. Они — ключ к нашему успеху на домашнем стадионе. Они знают, что являются главной силой. Мы с нетерпением ждём встречи с ними», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

