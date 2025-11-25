Тренер «Атлетико» Симеоне: «Интер» — очень хорошая команда, играющая с характером

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий относительно предстоящего матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером».

«Интер» — очень хорошая команда, играющая с характером и очень чёткой схемой атаки. У них невероятный состав. В матче с «Миланом» [на выходных] они доминировали на протяжении всей игры, у них были голевые моменты, и они могли победить. В Лиге чемпионов их статистика говорит сама за себя.

Нам, как всегда, понадобятся наши болельщики. Они — ключ к нашему успеху на домашнем стадионе. Они знают, что являются главной силой. Мы с нетерпением ждём встречи с ними», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.