Каррерас: ни одна команда не любит играть против «Реала», это клуб с богатой историей

Левый защитник мадридского «Реала» Альваро Каррерас выступил на пресс-конференции, посвящённой предстоящему матчу Лиги чемпионов УЕФА с греческим «Олимпиакосом». В ходе общения с журналистами ему был задан вопрос о восприятии мадридского клуба в европейских турнирах по сравнению с испанской лигой.

«Ни одна команда не любит играть против «Реала». Это сложно; это клуб с богатой историей и престижной репутацией. Не знаю, потому что мне не доводилось, или не довелось, играть против «Реала». Но мы выходим на каждый стадион, жаждущие победы, чтобы играть с характером, атаковать и набрать три очка, что самое главное», — приводит слова Каррераса издание AS.

Альваро Каррерас присоединился к составу испанского гранда 14 июля 2025 года. Сумма его трансфера составила € 50 млн.