Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррерас: ни одна команда не любит играть против «Реала», это клуб с богатой историей

Каррерас: ни одна команда не любит играть против «Реала», это клуб с богатой историей
Аудио-версия:
Комментарии

Левый защитник мадридского «Реала» Альваро Каррерас выступил на пресс-конференции, посвящённой предстоящему матчу Лиги чемпионов УЕФА с греческим «Олимпиакосом». В ходе общения с журналистами ему был задан вопрос о восприятии мадридского клуба в европейских турнирах по сравнению с испанской лигой.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ни одна команда не любит играть против «Реала». Это сложно; это клуб с богатой историей и престижной репутацией. Не знаю, потому что мне не доводилось, или не довелось, играть против «Реала». Но мы выходим на каждый стадион, жаждущие победы, чтобы играть с характером, атаковать и набрать три очка, что самое главное», — приводит слова Каррераса издание AS.

Альваро Каррерас присоединился к составу испанского гранда 14 июля 2025 года. Сумма его трансфера составила € 50 млн.

Материалы по теме
Альваро Каррерас: в «Реале» фантастическая атмосфера, потрясающий коллектив
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android