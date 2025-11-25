Скидки
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Галатасарай» без Осимхена дома проиграл «Юниону» в матче Лиги чемпионов

«Галатасарай» без Осимхена дома проиграл «Юниону» в матче Лиги чемпионов
Комментарии

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Галатасарай» и «Юнион». Игра проходила на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
0 : 1
Юнион
Брюссель, Бельгия
0:1 Дэвид – 57'    
Удаления: Уньяй – 89' / нет

На 57-й минуте единственный мяч в игре забил полузащитник гостей Промис Дэвид.

В этой встрече не принимал участия форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен.

В минувшем туре «Галатасарай» разгромил «Аякс» со счётом 3:0. «Юнион» уступил мадридскому «Атлетико» со счётом 1:3.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Комментарии
