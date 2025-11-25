«Арсенал» из Тулы в серии пенальти победил «Рубин» и вышел в следующий раунд Кубка России

Завершился матч первого этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России между тульским «Арсеналом» и казанским «Рубином». Команды играли на стадионе «Арсенал». В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Основное время встречи закончилось со счётом 0:0, однако в серии пенальти сильнее оказалась команда из Тулы — 3:2. Благодаря этой победе тульский клуб вышел в следующий раунд соревнования.

В последний раз «Рубин» играл с «Арсеналом» в апреле 2023 года. Тогда, в матче 28-го тура Лиги Pari, победу со счётом 1:0 одержали казанцы.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также армейцы являются обладателями Суперкубка России.

