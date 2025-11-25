Яковлев: Станкович хорошо относился к Барко, остальное не воспринималось вообще никак

Бывший нападающий московского «Спартака» Павел Яковлев заявил, что одним из немногих любимых футболистов бывшего главного тренера красно-белых Деяна Станковича в московской команде был Эсекьель Барко. Сербский специалист возглавлял красно-белых с 1 июля 2024 года по 11 ноября 2025 года.

«У него, по сути, если так раскрывать тайны, то, наверное, один футболист, к которому он хорошо относился, это Барко. Всё остальное не воспринималось вообще никак», — сказал Яковлев в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

На данный момент красно-белые с 28 очками находятся на шестом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.