«Бенфика» одержала первую победу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, переиграв «Аякс»

Окончен матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Аякс» и «Бенфика». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала португальская команда. Встреча состоялась на стадионе «Йохан Круифф Арена» (Амстердам, Нидерланды). В качестве главного арбитра матча выступил Свен Яблонски (Бремен, Германия).

Самуэль Даль открыл счёт на шестой минуте, Леандро Баррейро удвоил преимущество команды на 90-й минуте.

После этой игры «Аякс» замыкает сводную таблицу Лиги чемпионов, у команды нет набранных очков. «Бенфика» с тремя очками также находится в нижней части таблицы.

В следующем туре «Аякс» 10 декабря на выезде встретится с «Карабахом», «Бенфика» в тот же день примет на своём поле «Наполи».