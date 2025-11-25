Скидки
Аякс — Бенфика, результат матча 25 ноября 2025, счёт 0:2, 5-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

«Бенфика» одержала первую победу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, переиграв «Аякс»
Комментарии

Окончен матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Аякс» и «Бенфика». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала португальская команда. Встреча состоялась на стадионе «Йохан Круифф Арена» (Амстердам, Нидерланды). В качестве главного арбитра матча выступил Свен Яблонски (Бремен, Германия).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 20:45 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
0 : 2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Даль – 6'     0:2 Баррейро – 90'    

Самуэль Даль открыл счёт на шестой минуте, Леандро Баррейро удвоил преимущество команды на 90-й минуте.

После этой игры «Аякс» замыкает сводную таблицу Лиги чемпионов, у команды нет набранных очков. «Бенфика» с тремя очками также находится в нижней части таблицы.

В следующем туре «Аякс» 10 декабря на выезде встретится с «Карабахом», «Бенфика» в тот же день примет на своём поле «Наполи».

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
