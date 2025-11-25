«Вообще не контролировал коллектив». Яковлев — об увольнении Станковича

Бывший нападающий «Спартака» Павел Яковлев ответил на вопрос о причине увольнения Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых.

— Как думаешь, из-за чего уволили Станковича? Его уволили после серии побед.

— Серии побед были, думаю, произошло накопление… Станкович, мне кажется, уже не хотел работать, потому что у меня есть инсайды, я работаю в передаче «Спартак Live», и мы часто с футболистами встречаемся. В общении с ними есть понимание, что Станкович вообще не контролировал коллектив. Он был отдалён от коллектива и отдалялся постепенно.

В первом сезоне всех под своё крыло взял, защищал: «Ребята, не трогайте моих футболистов», в том числе и перед журналистами. А потом в какой-то момент не было результата, и он начал отдаляться, — сказал Яковлев в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Сербский специалист занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2024 года. За этот период под руководством Станковича красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

