Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вообще не контролировал коллектив». Яковлев — об увольнении Станковича

«Вообще не контролировал коллектив». Яковлев — об увольнении Станковича
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Павел Яковлев ответил на вопрос о причине увольнения Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых.

— Как думаешь, из-за чего уволили Станковича? Его уволили после серии побед.
— Серии побед были, думаю, произошло накопление… Станкович, мне кажется, уже не хотел работать, потому что у меня есть инсайды, я работаю в передаче «Спартак Live», и мы часто с футболистами встречаемся. В общении с ними есть понимание, что Станкович вообще не контролировал коллектив. Он был отдалён от коллектива и отдалялся постепенно.

В первом сезоне всех под своё крыло взял, защищал: «Ребята, не трогайте моих футболистов», в том числе и перед журналистами. А потом в какой-то момент не было результата, и он начал отдаляться, — сказал Яковлев в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Сербский специалист занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2024 года. За этот период под руководством Станковича красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

Материалы по теме
Смолов вновь раскритиковал Денисова, на защиту игрока «Спартака» встал Павел Яковлев

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android