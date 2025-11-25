«Челси» — «Барселона»: гол Фернандеса отменён на четвёртой минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты идёт матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Челси» и «Барселона». Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступает Славко Винчич (Марибор, Словения). На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте Энцо Фернандес забил за лондонцев, но из-за игры рукой Уэсли Фофана, отдавшего голевой пас, взятие ворот отменили.

После четырёх туров «синие» набрали семь очков и занимают 12-е место. Сине-гранатовые заработали семь очков и располагаются на 11-й строчке.

В минувшем туре «Челси» сыграл вничью с «Карабахом» со счётом 2:2. «Барселона» разделила очки с «Брюгге» (3:3).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.