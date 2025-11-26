«Ювентус» вырвал победу у «Будё-Глимт» на последних минутах матча Лиги чемпионов

Окончен матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Будё-Глимт» и «Ювентус». Игра завершилась победой итальянской команды со счётом 2:3. Встреча состоялась на стадионе «Аспмюра» (Будё, Норвегия). В качестве главного арбитра матча выступил Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды).

Счёт в матче на 27-й минуте открыл нападающий норвежской команды Оле-Дидрик Бломберг. На 48-й минуте нападающий туринцев Луа Опенда сравнял счёт во встрече. На 59-й минуте матча полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни вывел туринцев вперёд (1:2). На 87-й минуте пенальти в ворота «Ювентуса» реализовал полузащитник норвежцев Сондре Брунстад, сделав счёт 2:2. В добавленное ко второму тайму время нападающий туринцев Джонатан Дэвид вывел свою команду вперёд и установил окончательный счёт 2:3.

После этой игры «Будё-Глимт» с двумя очками продолжает находиться в нижней части турнирной таблицы. «Ювентус» с шестью очками занимает на данный момент 21-е место.

В следующем туре «Будё-Глимт» 10 декабря на выезде встретится с «Боруссией», «Ювентус» в тот же день примет на своём поле «Пафос».