Яковлев: были ситуации, когда Станкович не приезжал на тренировки, их проводили помощники

Бывший нападающий «Спартака» Павел Яковлев рассказал, что в период работы Деяна Станковича в московской команде возникали ситуации, когда он не проводил тренировки. Красно-белые объявили об уходе 47-летнего специалиста из клуба 11 ноября.

«Были ситуации, когда он не приезжал на тренировки, проводили их его помощники. Наверное, в таком клубе невозможно, да и в целом, наверное, в профессиональном футболе это неправильно, когда тренер просто не присутствует на тренировке без причины важной», — сказал Яковлев в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Станкович занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2024 года. За этот период под руководством сербского специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

