Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Славия — Атлетик, результат матча 25 ноября 2025, счёт 0:0, 5-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

«Славия» и «Атлетик» не забили голов в матче Лиги чемпионов
Комментарии

Завершён матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором играли «Славия» (Прага, Чехия) и «Атлетик» (Бильбао, Испания). После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Фортуна Арена» (Прага, Чехия). В качестве главного арбитра матча выступил Донатас Румшас (Литва).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
0 : 0
Атлетик Б
Бильбао, Испания

Команды не забили голов в этой встрече.

После этой игры «Славия» с тремя очками находится в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Атлетик» с четырьмя очками располагается в той же её части.

В следующем туре «Славия» 9 декабря на выезде встретится с «Тоттенхэм Хотспур», «Атлетик» 10 декабря примет на своём поле «Пари Сен-Жермен».

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Бенфика» одержала первую победу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, переиграв «Аякс»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android