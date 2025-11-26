«Славия» и «Атлетик» не забили голов в матче Лиги чемпионов

Завершён матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором играли «Славия» (Прага, Чехия) и «Атлетик» (Бильбао, Испания). После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Фортуна Арена» (Прага, Чехия). В качестве главного арбитра матча выступил Донатас Румшас (Литва).

Команды не забили голов в этой встрече.

После этой игры «Славия» с тремя очками находится в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Атлетик» с четырьмя очками располагается в той же её части.

В следующем туре «Славия» 9 декабря на выезде встретится с «Тоттенхэм Хотспур», «Атлетик» 10 декабря примет на своём поле «Пари Сен-Жермен».