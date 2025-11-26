Скидки
Главная Футбол Новости

Боруссия — Вильярреал, результат матча 25 ноября 2025, счёт 4:0, 5-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

«Боруссия» одержала уверенную победу над «Вильярреалом» в матче 5-го тура ЛЧ
Окончен матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Боруссия» и «Вильярреал». Победу со счётом 4:0 в этой игре одержала немецкая команда. Встреча состоялась на стадионе «Дортмунд» (Дортмунд, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Давиде Масса (Империя, Италия).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
4 : 0
Вильярреал
Вильярреал, Испания
1:0 Гирасси – 45+2'     2:0 Гирасси – 54'     3:0 Адейеми – 58'     4:0 Свенссон – 90+5'    
Удаления: нет / Фойт – 50'

Счёт в матче открыл в добавленное к первому тайму время нападающий дортмундцев Серу Гирасси. На 50-й минуте с поля был удалён защитник «Вильярреала» Хуан Фойт. Спустя минуту Гирасси сделал дубль, удвоив преимущество своей команды. Через четыре минуты третий мяч дортмундцев забил полузащитник Карим Адейеми. Полузащитник «Боруссии» Даниэль Свенссон в добавленное ко второму тайму время установил окончательный счёт 4:0.

После этой игры «Боруссия» с 10 очками занимает четвёртую строчку сводной таблицы Лиги чемпионов. «Вильярреал» с одним очком продолжает находиться в нижней части таблицы.

В следующем туре «Боруссия» 10 декабря на своём поле примет «Будё-Глимт», «Вильярреал» в тот же день примет на своём поле «Копенгаген».

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
