«Боруссия» одержала уверенную победу над «Вильярреалом» в матче 5-го тура ЛЧ

Окончен матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Боруссия» и «Вильярреал». Победу со счётом 4:0 в этой игре одержала немецкая команда. Встреча состоялась на стадионе «Дортмунд» (Дортмунд, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Давиде Масса (Империя, Италия).

Счёт в матче открыл в добавленное к первому тайму время нападающий дортмундцев Серу Гирасси. На 50-й минуте с поля был удалён защитник «Вильярреала» Хуан Фойт. Спустя минуту Гирасси сделал дубль, удвоив преимущество своей команды. Через четыре минуты третий мяч дортмундцев забил полузащитник Карим Адейеми. Полузащитник «Боруссии» Даниэль Свенссон в добавленное ко второму тайму время установил окончательный счёт 4:0.

После этой игры «Боруссия» с 10 очками занимает четвёртую строчку сводной таблицы Лиги чемпионов. «Вильярреал» с одним очком продолжает находиться в нижней части таблицы.

В следующем туре «Боруссия» 10 декабря на своём поле примет «Будё-Глимт», «Вильярреал» в тот же день примет на своём поле «Копенгаген».