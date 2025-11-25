Скидки
Челси — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Рахимов ответил, чего не хватило «Рубину» в проигранном матче Кубка России с «Арсеналом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о поражении команды в матче первого этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с тульским «Арсеналом». Основное время встречи завершилось со счётом 0:0, однако в серии пенальти сильнее оказалась команда из Тулы — 3:2.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
25 ноября 2025, вторник. 20:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 0
3 : 2
Рубин
Казань

– Чего не хватило «Рубину» в основное время?
– Много чего. Мы прекрасно понимали, что нас ждёт. Понимали, что будет очень тяжёлая игра, мы видели последние матчи «Арсенала». Это очень опытная команда, почти все футболисты играли в Премьер‑Лиге. По матчу всё складывалось неплохо, но в завершающей фазе у нас были проблемы и было достаточно брака.

Пенальти — это лотерея. Но когда ты ведёшь в два мяча, естественно, это ещё болезненнее воспринимается. Это нормально, потому что в футболе такое случается. Нужно уметь держать удар. Значит, Кубок мы не должны были выиграть в этом году.

– Решение предоставить удар 18‑летнему Васильеву принимали вы или он сам вызвался?
– Сам вызвался, потому что накануне на тренировке он забил все, — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Самые титулованные футбольные клубы России:

