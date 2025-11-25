Скидки
Ули Хёнес назвал «полной чушью» равную оплату в мужском и женском футболе

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес высказался о финансовой стороне женского футбола. Он заявил, что считает равную оплату труда в мужском и женском футболе «полной чушью».

«Футболисткам придется снизить ожидания до тех пор, пока женская команда не станет приносить десятки миллионов дохода. Я считаю этот миф о равной оплате полной чепухой. Я всегда за то, чтобы каждый зарабатывал в соответствии с тем, что приносит он сам», — сказал Хёнес в подкасте OMR.

Функционер отметил, что женский футбол остаётся «субсидируемым бизнесом» с экономической точки зрения. По его словам, женская команда «Баварии» обходится клубу примерно в € 6-8 млн в год. Хёнес выразил мнение, что «не может быть, чтобы это всегда финансировали мужчины». Он считает, что в конечном итоге женские команды должны будут обеспечивать себя сами.

Согласно оценкам, мужчины-футболисты в Германии зарабатывают в 30-40 раз больше, чем их коллеги-женщины, выступающие в женской Бундеслиге. По мнению Хёнеса, изменить эту ситуацию могут сами спортсменки. В рамках того же подкаста он охарактеризовал женский футбол как «убыточный бизнес».

Ули Хёнес более не участвует в повседневной операционной деятельности мюнхенского клуба. Тем не менее, занимая пост почётного президента, он продолжает делиться информацией об экономическом положении немецкого футбола.

