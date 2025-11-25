«Манчестер Сити» — «Байер»: Гримальдо открыл счёт на 23-й минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты идёт матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Байер». Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 23-й минуте счёт открыл полузащитник «Байера» Алехандро Гримальдо.

После четырёх туров «горожане» набрали 10 очков и занимают четвёртое место. «Фармацевты» заработали пять очков и располагаются на 21-й строчке.

В минувшем туре «Манчестер Сити» разгромил дортмундскую «Боруссию» со счётом 4:1. «Байер» обыграл «Бенфику» со счётом 1:0.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

