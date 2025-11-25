Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов поставил единицу Фернандешу за матч с ЦСКА, у Угальде — двойка

Бубнов поставил единицу Фернандешу за матч с ЦСКА, у Угальде — двойка
Комментарии

Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам красно-белым за матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

По подсчётам Бубнова, «Спартак» за игру выполнил 811 технико-тактических действий при 25% брака. Команда получила оценку «пять».

Фото: «Коммент.Шоу»

Оценку «единица» получил полузащитник Жедсон Фернандеш, набравший 70 технико-тактических действий при 46% брака. Единственная двойка у нападающего Манфреда Угальде, выполнившего 58 ТТД и допустившего при этом 43% брака.

После 16 туров РПЛ «Спартак» набрал 28 очков и занимает шестое место.

Материалы по теме
«Мне его жалко». Бубнов — о Романове на посту и. о. главного тренера «Спартака»

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android