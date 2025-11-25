Бубнов поставил единицу Фернандешу за матч с ЦСКА, у Угальде — двойка

Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам красно-белым за матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).

По подсчётам Бубнова, «Спартак» за игру выполнил 811 технико-тактических действий при 25% брака. Команда получила оценку «пять».

Фото: «Коммент.Шоу»

Оценку «единица» получил полузащитник Жедсон Фернандеш, набравший 70 технико-тактических действий при 46% брака. Единственная двойка у нападающего Манфреда Угальде, выполнившего 58 ТТД и допустившего при этом 43% брака.

После 16 туров РПЛ «Спартак» набрал 28 очков и занимает шестое место.

