«Челси» — «Барселона»: гости остались в меньшинстве на 44-й минуте после удаления Араухо

В эти минуты идёт матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Челси» и «Барселона». Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступает Славко Винчич (Марибор, Словения). На данный момент счёт 1:0 в пользу лондонцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кунде – 27'     2:0 Эстевао – 55'     3:0 Делап – 73'    
Удаления: нет / Араухо – 44'

На 44-й минуте игрок сине-гранатовых Рональд Араухо получил вторую жёлтую карточку в этой встрече и получил дисквалификацию. Ранее, на четвёртой минуте, Энцо Фернандес забил за лондонцев, но из-за игры рукой Уэсли Фофана, отдавшего голевой пас, взятие ворот отменили. Позднее игрок каталонцев Ферран Торрес промахнулся, не реализовав опасный момент: мяч прошёл рядом со штангой, миновав ворота. На 22-й минуте Энцо Фернандес снова поразил ворота сине-гранатовых, однако уже во второй раз в этой встрече его гол отменили: на этот раз из-за офсайда. На 27-й минуте Жюль Кунде забил в свои ворота и вывел «синих» вперёд.

После четырёх туров «синие» набрали семь очков и занимают 12-е место. Сине-гранатовые заработали семь очков и располагаются на 11-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

