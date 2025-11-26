«Марсель» переиграл «Ньюкасл Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

Завершён матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором играли «Марсель» и «Ньюкасл Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу провансальцев. Встреча состоялась на стадионе «Оранж Велодром» (Марсель, Франция). В качестве главного арбитра матча выступил Маурицио Мариани (Рим, Италия).

Харви Барнс вывел гостей вперёд на шестой минуте, Пьер-Эмерик Обамеянг на 46-й минуте сравнял счёт, а на 50-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Марсель» с шестью очками находится в средней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Ньюкасл Юнайтед» с девятью очками располагается в верхней её части.

В следующем туре «Марсель» 9 декабря сыграет в гостях с «Юнионом», «Ньюкасл Юнайтед» 10 декабря на выезде встретится с «Байером».