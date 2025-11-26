Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марсель — Ньюкасл Юнайтед, результат матча 25 ноября 2025, счёт 2:1, 5-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

«Марсель» переиграл «Ньюкасл Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
Комментарии

Завершён матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором играли «Марсель» и «Ньюкасл Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу провансальцев. Встреча состоялась на стадионе «Оранж Велодром» (Марсель, Франция). В качестве главного арбитра матча выступил Маурицио Мариани (Рим, Италия).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
0:1 Барнс – 6'     1:1 Обамеянг – 46'     2:1 Обамеянг – 50'    

Харви Барнс вывел гостей вперёд на шестой минуте, Пьер-Эмерик Обамеянг на 46-й минуте сравнял счёт, а на 50-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Марсель» с шестью очками находится в средней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Ньюкасл Юнайтед» с девятью очками располагается в верхней её части.

В следующем туре «Марсель» 9 декабря сыграет в гостях с «Юнионом», «Ньюкасл Юнайтед» 10 декабря на выезде встретится с «Байером».

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Галатасарай» без Осимхена дома проиграл «Юниону» в матче Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android