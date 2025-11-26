Бубнов поставил пятёрку ЦСКА за проигранный матч со «Спартаком» в РПЛ

Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» оценил игру красно-синих во встрече 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с красно-белыми, в которой они уступили со счётом 0:1.

По подсчётам Бубнова, ЦСКА за игру выполнил 810 технико-тактических действий при 24% брака. Команда получила оценку «пять».

Фото: «Коммент.Шоу»

Оценку «единица» получили два футболиста: Матия Попович (49% ТТД при 45% брака) и Тамерлан Мусаев (41% ТТД при 63% брака). Единственная двойка у защитника Матвея Лукина, выполнившего 100 технико-тактических действий и допустившего при этом 27% брака.

