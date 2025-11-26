Скидки
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Рахимов отметил ухудшение состояния поля по ходу матча с «Арсеналом» из Тулы в КР

Рахимов отметил ухудшение состояния поля по ходу матча с «Арсеналом» из Тулы в КР
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился мнением о встрече первого этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с тульским «Арсеналом» (0:0, 3:2 пен.). После этого поражения казанская команда покинула соревнование.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
25 ноября 2025, вторник. 20:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 0
3 : 2
Рубин
Казань

«Кубковый матч, такие игры насыщены единоборствами, огромным желанием. Для Тулы это важный матч с командой РПЛ, мы не удивлены, что было тяжело. Знали, говорили об этом. К сожалению, закончилось болезненно для нас, вели в два мяча в серии пенальти.

Качество игры сложно оценить, много борьбы, стыков, брака. По ходу игры поле становилось не очень хорошим», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Самые титулованные футбольные клубы России:

