Рахимов отметил ухудшение состояния поля по ходу матча с «Арсеналом» из Тулы в КР

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился мнением о встрече первого этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с тульским «Арсеналом» (0:0, 3:2 пен.). После этого поражения казанская команда покинула соревнование.

«Кубковый матч, такие игры насыщены единоборствами, огромным желанием. Для Тулы это важный матч с командой РПЛ, мы не удивлены, что было тяжело. Знали, говорили об этом. К сожалению, закончилось болезненно для нас, вели в два мяча в серии пенальти.

Качество игры сложно оценить, много борьбы, стыков, брака. По ходу игры поле становилось не очень хорошим», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Самые титулованные футбольные клубы России: