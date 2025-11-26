Скидки
23:00 Мск
«Реал» потерял Хёйсена перед матчем Лиги чемпионов с «Олимпиакосом»

Мадридский «Реал» столкнулся с кадровой потерей накануне важного матча Лиги чемпионов. Центральный защитник команды, Дин Хёйсен, выбыл из строя из-за травмы. Как сообщает издание Marca, 20-летний футболист повредил четырёхглавую мышцу. Из-за этого повреждения спортсмен будет вынужден пропустить завтрашнюю встречу Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом».

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
По информации того же источника, Хёйсену, вероятно, не удастся восстановиться к матчу Ла Лиги с «Жироной», запланированному на 30 ноября. Его участие во встрече с «Атлетиком» из Бильбао, который состоится 3 декабря, также находится под вопросом.

Ранее, в воскресенье, этот игрок проявил себя результативным действием. Защитник отметился забитым голом, чем помог «сливочным» уйти от поражения в матче с «Эльче», завершившемся со счётом 2:2.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

