Араухо удалился четвёртый раз с марта 2023 года. Больше — только один игрок из топ-5 лиг

Центральный защитник Рональд Араухо получил четвёртую красную карточку в футболке «Барселоны» с марта 2023 года. За это время большее количество раз в топ-5 лигах Европы удалялся только защитник «Хетафе» Домингуш Дуарте (5). Об этом сообщает Sofascore на своей странице в социальной сети X.

Уругвайский футболист получил красную карточку на 44-й минуте встречи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Челси».

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Араухо принял участие в четырёх матчах, в которых он не отметился результативными действиями.

Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич (Марибор, Словения).

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: