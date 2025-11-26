Скидки
Челси — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Араухо удалился четвёртый раз с марта 2023 года. Больше — только один игрок из топ-5 лиг

Араухо удалился четвёртый раз с марта 2023 года. Больше — только один игрок из топ-5 лиг
Центральный защитник Рональд Араухо получил четвёртую красную карточку в футболке «Барселоны» с марта 2023 года. За это время большее количество раз в топ-5 лигах Европы удалялся только защитник «Хетафе» Домингуш Дуарте (5). Об этом сообщает Sofascore на своей странице в социальной сети X.

Уругвайский футболист получил красную карточку на 44-й минуте встречи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Челси».

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кунде – 27'     2:0 Эстевао – 55'     3:0 Делап – 73'    
Удаления: нет / Араухо – 44'

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Араухо принял участие в четырёх матчах, в которых он не отметился результативными действиями.

Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич (Марибор, Словения).

