Араухо удалился четвёртый раз с марта 2023 года. Больше — только один игрок из топ-5 лиг
Центральный защитник Рональд Араухо получил четвёртую красную карточку в футболке «Барселоны» с марта 2023 года. За это время большее количество раз в топ-5 лигах Европы удалялся только защитник «Хетафе» Домингуш Дуарте (5). Об этом сообщает Sofascore на своей странице в социальной сети X.
Уругвайский футболист получил красную карточку на 44-й минуте встречи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Челси».
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кунде – 27' 2:0 Эстевао – 55' 3:0 Делап – 73'
Удаления: нет / Араухо – 44'
В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Араухо принял участие в четырёх матчах, в которых он не отметился результативными действиями.
Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич (Марибор, Словения).
