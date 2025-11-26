Скидки
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» — «Байер»: Шик укрепил преимущество гостей на 55-й минуте

Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Байер». Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
0 : 2
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Гримальдо – 23'     0:2 Шик – 54'    

На 55-й минуте нападающий гостей Патрик Шик укрепил их преимущество.

Ранее, на 23-й минуте, счёт открыл полузащитник «Байера» Алехандро Гримальдо.

После четырёх туров «горожане» набрали 10 очков и занимают четвёртое место. «Фармацевты» заработали пять очков и располагаются на 21-й строчке.

В минувшем туре «Манчестер Сити» разгромил дортмундскую «Боруссию» со счётом 4:1. «Байер» обыграл «Бенфику» со счётом 1:0.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
