«Манчестер Сити» дома проиграл «Байеру» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Байер». В качестве главного арбитра встречи выступил Жоау Педру Пиньейру. Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 23-й минуте счёт открыл полузащитник «Байера» Алехандро Гримальдо. На 55-й минуте нападающий гостей Патрик Шик укрепил их преимущество.

В минувшем туре «Манчестер Сити» разгромил дортмундскую «Боруссию» со счётом 4:1. «Байер» обыграл «Бенфику» со счётом 1:0.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

