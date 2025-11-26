Гол Мактоминея позволил «Наполи» победить «Карабах» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Наполи» и «Карабах». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк (Плоцк, Польша). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 66-й минуте полузащитник неаполитанской команды Скотт Мактоминей открыл счёт. На 72-й минуте полузащитник «Карабаха» Марко Янкович забил в свои ворота.

В минувшем туре «Наполи» сыграл вничью с «Айнтрахтом» со счётом 0:0, а «Карабах» – с «Челси» (2:2).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Материалы по теме Конте высказался перед матчем «Наполи» с «Карабахом» в ЛЧ

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: