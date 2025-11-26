Скидки
Наполи — Карабах, результат матча 25 ноября 2025, счет 2:0, 5-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

Гол Мактоминея позволил «Наполи» победить «Карабах» в матче Лиги чемпионов
Комментарии

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Наполи» и «Карабах». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк (Плоцк, Польша). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
2 : 0
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Мактоминей – 66'     2:0 Янкович – 72'    

На 66-й минуте полузащитник неаполитанской команды Скотт Мактоминей открыл счёт. На 72-й минуте полузащитник «Карабаха» Марко Янкович забил в свои ворота.

В минувшем туре «Наполи» сыграл вничью с «Айнтрахтом» со счётом 0:0, а «Карабах» – с «Челси» (2:2).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
