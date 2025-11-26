Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 25 ноября, календарь, таблица

25 ноября состоялись девять встреч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Лиги чемпионов 25 ноября:
«Галатасарай» – «Юнион» – 0:1;
«Аякс» – «Бенфика» – 0:2;
«Наполи» – «Карабах» – 2:0;
«Славия» Прага – «Атлетик» Бильбао – 0:0;
«Марсель» – «Ньюкасл Юнайтед» – 2:1;
«Будё-Глимт» – «Ювентус» – 2:3;
«Манчестер Сити» – «Байер» – 0:2;
«Боруссия» Дортмунд – «Вильярреал» – 4:0;
«Челси» – «Барселона» – 3:0.
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
