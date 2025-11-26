Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 25 ноября, календарь, таблица

25 ноября состоялись девять встреч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 25 ноября:

«Галатасарай» – «Юнион» – 0:1;

«Аякс» – «Бенфика» – 0:2;

«Наполи» – «Карабах» – 2:0;

«Славия» Прага – «Атлетик» Бильбао – 0:0;

«Марсель» – «Ньюкасл Юнайтед» – 2:1;

«Будё-Глимт» – «Ювентус» – 2:3;

«Манчестер Сити» – «Байер» – 0:2;

«Боруссия» Дортмунд – «Вильярреал» – 4:0;

«Челси» – «Барселона» – 3:0.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

