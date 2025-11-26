«Челси» разгромил «Барселону» в матче ЛЧ с тремя отменёнными голами и удалением

Окончен матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли «Челси» и «Барселона». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Славко Винчич (Марибор, Словения).

На четвёртой минуте Энцо Фернандес забил за лондонцев, но из-за игры рукой Уэсли Фофана, отдавшего голевой пас, взятие ворот отменили. Позднее игрок каталонцев Ферран Торрес промахнулся, не реализовав опасный момент: мяч прошёл рядом со штангой, миновав ворота. На 22-й минуте Энцо Фернандес снова поразил ворота сине-гранатовых, однако уже во второй раз в этой встрече его гол отменили: на этот раз из-за офсайда. На 27-й минуте Жюль Кунде забил в свои ворота и вывел «синих» вперёд. На 44-й минуте игрок сине-гранатовых Рональд Араухо получил вторую жёлтую карточку в этой встрече и был дисквалифицирован. На 51-й минуте был отменён третий мяч английской команды в этой игре: Алехандро Гарначо, передавший мяч Андрею Сантосу, оказался в офсайде. На 55-й минуте Эстевао Виллиан забил второй мяч лондонцев в этой встрече. На 74-й минуте гол Лиама Делапа сделал счёт 3:0 в пользу хозяев поля.

После этой игры «синие» с 10 очками располагаются в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, сине-гранатовые с семью очками находятся в средней её части.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.