«Ты плохая копия Эстевао!» Фанаты «Челси» — игроку «Барселоны» Ямалю

В эти минуты идёт матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Челси» и «Барселона». Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. На данный момент лондонцы побеждают со счётом 3:0. Фанаты «синих» по ходу встречи скандировали в адрес нападающего сине-гранатовых Ламина Ямаля речёвку: «Ты плохая копия Эстевао!»

После четырёх туров «синие» набрали семь очков и занимают 12-е место. Сине-гранатовые заработали семь очков и располагаются на 11-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.