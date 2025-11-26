«Ты плохая копия Эстевао!» Фанаты «Челси» — игроку «Барселоны» Ямалю
В эти минуты идёт матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Челси» и «Барселона». Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. На данный момент лондонцы побеждают со счётом 3:0. Фанаты «синих» по ходу встречи скандировали в адрес нападающего сине-гранатовых Ламина Ямаля речёвку: «Ты плохая копия Эстевао!»
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кунде – 27' 2:0 Эстевао – 55' 3:0 Делап – 73'
Удаления: нет / Араухо – 44'
После четырёх туров «синие» набрали семь очков и занимают 12-е место. Сине-гранатовые заработали семь очков и располагаются на 11-й строчке.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
