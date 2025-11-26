В ЦСКА заявили, что автобиография Акинфеева стала самой продаваемой книгой недели в России

Директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо высказался об успехе автобиографии вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, которая, как он заявил, возглавила недельные продажи в стране. Презентация книги Акинфеева состоялась 12 ноября.

«Кстати, о рекордах Игоря Владимировича. Ну или, если точнее, пока просто о лидирующих позициях. За прошедшую неделю автобиография Игоря Акинфеева стала самой продаваемой книгой в России. Среди всех абсолютно издательств, жанров, магазинов. №1 книга в стране — автобиография самого преданного футболиста в истории. Вот так», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Игорь Акинфеев – заслуженный мастер спорта России, самый титулованный футболист в истории России, шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка России, восьмикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008.