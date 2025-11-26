Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Гришин высказался о предстоящем матче Кубка России «Локомотив» — «Спартак»

Александр Гришин высказался о предстоящем матче Кубка России «Локомотив» — «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России между московскими «Локомотивом» и «Спартаком». Первая игра завершилась со счётом 3:1 в пользу красно-белых.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4'     2:0 Фассон – 49'     3:0 Маркиньос – 55'     3:1 Батраков – 67'    
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» с новым тренером показал неплохую игру в прошлом матче. Мотивационный фон у них хороший. И разница в два мяча — это серьёзное преимущество. Хотя мы видим, что форвард «Локомотива» Воробьёв неплохо вышел во встрече с «Краснодаром». У них есть кем играть впереди. Нас ждёт очень интересный матч», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» свой предыдущий матч провёл под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова, который временно занял этот пост после увольнения сербского специалиста Деяна Станковича. В домашнем дерби с ЦСКА в рамках 16-го тура Мир РПЛ красно-белые одержали победу со счётом 1:0.

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России

Видео: «Золотая» эра «Локомотива»:

Материалы по теме
Историческая победа «Спартака» в дерби! Но Романову помогла травма лидера ЦСКА. Видео
Историческая победа «Спартака» в дерби! Но Романову помогла травма лидера ЦСКА. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android