Александр Гришин высказался о предстоящем матче Кубка России «Локомотив» — «Спартак»

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России между московскими «Локомотивом» и «Спартаком». Первая игра завершилась со счётом 3:1 в пользу красно-белых.

«Спартак» с новым тренером показал неплохую игру в прошлом матче. Мотивационный фон у них хороший. И разница в два мяча — это серьёзное преимущество. Хотя мы видим, что форвард «Локомотива» Воробьёв неплохо вышел во встрече с «Краснодаром». У них есть кем играть впереди. Нас ждёт очень интересный матч», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» свой предыдущий матч провёл под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова, который временно занял этот пост после увольнения сербского специалиста Деяна Станковича. В домашнем дерби с ЦСКА в рамках 16-го тура Мир РПЛ красно-белые одержали победу со счётом 1:0.

