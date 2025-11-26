Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Назван самый быстрый футболист 16-го тура РПЛ

Назван самый быстрый футболист 16-го тура РПЛ
Комментарии

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги в своём телеграм-канале опубликовала рейтинг лучших футболистов 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по максимальной развитой скорости.

Первое место в рейтинге занял полузащитник московского ПФК ЦСКА Кирилл Глебов — он разогнался до 35,10 км/ч. На второй строчке — форвард Лука Вешнер Тичич из «Пари Нижний Новгород» (34,70 км/ч). Замыкает тройку самых быстрых футболистов 16-го тура Эмирджан Гюрлюк из «Оренбурга» (34,63 км/ч).

В пятёрку лучших также вошли футболисты «Спартака» и «Рубина». На четвёртом месте крайний нападающий красно-белых Маркиньос (34,48 км/ч). На пятой строчке — защитник казанцев Илья Рожков (32,26 км/ч).

Материалы по теме
В ЦСКА заявили, что автобиография Акинфеева стала самой продаваемой книгой недели в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android