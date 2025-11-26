Скидки
Григорян оценил перспективы «Торпедо» после поражения от «Балтики» в матче Кубка России

Российский тренер Александр Григорян оценил перспективы московского «Торпедо» после поражения в домашнем матче первого этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой» (0:2).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
25 ноября 2025, вторник. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Мендель – 19'     0:2 Оффор – 71'    

«Думаю, что «Торпедо» спасётся и сделает это уверенно. Правда, им предстоит много работы зимой. У них есть нужный подбор игроков. Я считаю, морально команда рухнула после той ситуации с выходом в РПЛ, когда они потеряли место. Они воплотили свою цель и тут вновь опустились вниз. Здесь не поработало ни руководство, ни тренерский штаб, когда нужно было привести парней в чувство. Но их победа в борьбе за выживание — это лишь дело времени», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Торпедо» с 18 очками в 20 матчах занимает в турнирной таблице Pari Первой лиги 16-е место, находясь в зоне вылета. От зоны сохранения прописки в дивизионе автозаводцы отстают на одно очко.

Видео: «Торпедо» уступило «Волге» и продолжит оставаться в зоне вылета:

«Балтика» переиграла «Торпедо» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России
