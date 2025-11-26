Испанский тренер, которого связывали со «Спартаком», высказался о своём будущем

Испанский специалист Луис Гарсия поделился мыслями о своём будущем, рассказав о завершившихся переговорах с зарубежным клубом. Ранее «Чемпионат» и испанское издание Marca сообщали, что Гарсия ведёт переговоры со спортивным директором «Спартака» Фрэнсисом Кахигао, который лоббировал его назначение в клуб.

«Я спокоен. Сейчас нахожусь в Испании и готов подождать — у нас были иностранные предложения, однако мы решили не принимать их. Я уже работал за рубежом несколько лет назад, сейчас для меня важнее остаться на родине. Совсем недавно мы были близки к переезду, но в итоге отказались. Им я благодарен за интерес, однако мы ждём предложений здесь», — приводит слова Гарсии издание El Desmarque.

Напомним, 11 ноября «Спартак» объявил об уходе с должности главного тренера Деяна Станковича. Исполняющим обязанности наставника красно-белых стал Вадим Романов.

Луис Гарсия Пласа на данный момент находится без работы. Ранее сообщалось, что испанский специалист ответил отказом на приглашение «Сарагосы». Прежде Гарсия тренировал «Мальорку», «Вильярреал», «Хетафе», «Леванте», «Алавес», «Эльче» и саудовский «Аль-Шабаб».