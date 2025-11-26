Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Гришин: каждый матч ждём от Батракова голов, хотя он не нападающий

Александр Гришин: каждый матч ждём от Батракова голов, хотя он не нападающий
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин оценил игру 20-летнего атакующего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова перед ответным матчем 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России со «Спартаком». Первая игра завершилась со счётом 3:1 в пользу красно-белых.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4'     2:0 Фассон – 49'     3:0 Маркиньос – 55'     3:1 Батраков – 67'    
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Батраков задрал планку настолько высоко, что мы каждый матч ждём от него голов, хотя он не нападающий. Да, он молодец, сделал эту планку своими результативными действиями. Мы хотим, чтобы он каждую игру забивал, но не бывает такого. Некоторые нападающие не забивают в течение шести матчей, и это нормально. Батраков играет хорошо, ведёт игру «Локомотива» вместе с Бариновым, Пруцевым и другими игроками», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне Алексей Батраков в 20 встречах за «Локомотив» во всех турнирах забил 13 голов и выполнил четыре результативные передачи. В первой четвертьфинальной игре Пути РПЛ со «Спартаком» на счету Батракова единственный гол железнодорожников.

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России

Видео: «Золотая» эра «Локомотива»:

Материалы по теме
«Русский царь». Испанская газета восхитилась Батраковым, сравнив его с Месси и Вальверде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android