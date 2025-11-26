Александр Гришин: каждый матч ждём от Батракова голов, хотя он не нападающий

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин оценил игру 20-летнего атакующего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова перед ответным матчем 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России со «Спартаком». Первая игра завершилась со счётом 3:1 в пользу красно-белых.

«Батраков задрал планку настолько высоко, что мы каждый матч ждём от него голов, хотя он не нападающий. Да, он молодец, сделал эту планку своими результативными действиями. Мы хотим, чтобы он каждую игру забивал, но не бывает такого. Некоторые нападающие не забивают в течение шести матчей, и это нормально. Батраков играет хорошо, ведёт игру «Локомотива» вместе с Бариновым, Пруцевым и другими игроками», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне Алексей Батраков в 20 встречах за «Локомотив» во всех турнирах забил 13 голов и выполнил четыре результативные передачи. В первой четвертьфинальной игре Пути РПЛ со «Спартаком» на счету Батракова единственный гол железнодорожников.

