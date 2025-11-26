Тренер «Барселоны» Флик объяснил разгромное поражение в матче ЛЧ с «Челси»

Главный тренер «Барселоны» Ханс‑Дитер Флик прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:3).

«У нас был хороший шанс открыть счёт, однако не вышло реализовать его. После удаления против такого соперника играть стало очень тяжело — мы слишком долго действовали вдесятером. Были и положительные моменты, но не столь много. Мы слишком часто теряли мяч и допускали простые ошибки в передачах, это нужно разбирать. Точно не скажу, сколько минут провели в меньшинстве, однако времени было много. «Челси» уверенно владеет мячом, с этим приходится считаться, но нужно сохранять позитивный настрой. Пробиться в восьмёрку будет непросто, однако мы постараемся», — приводит слова Флика издание Marca.

Напомним, на 44-й минуте у каталонцев удалили защитника Рональда Араухо. После этой игры «синие» с 10 очками располагаются на пятой строчке сводной таблицы Лиги чемпионов, сине-гранатовые с семью очками находятся на 15-м месте.