«Нужно с ним поговорить». Флик высказался об удалении Араухо в матче ЛЧ с «Челси»
Главный тренер «Барселоны» Ханс‑Дитер Флик прокомментировал эпизод с удалением уругвайского защитника сине-гранатовых Рональда Араухо в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:3). Напомним, на 44-й минуте встречи Араухо получил вторую жёлтую карточку, оставив до конца встречи команду в меньшинстве.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кунде – 27' 2:0 Эстевао – 55' 3:0 Делап – 73'
Удаления: нет / Араухо – 44'
«Про первую жёлтую пока ничего не могу утверждать — нужно с ним поговорить и пересмотреть повторы. Что касается второй, то он не должен был играть так. В футболе такое случается, но это был не тот момент и не та ситуация для подобного поступка», — сказал Флик.
После этой игры «синие» с 10 очками располагаются на пятой строчке сводной таблицы Лиги чемпионов, сине-гранатовые с семью очками находятся на 15-м месте.
