Гвардиола назвал ответственного за неожиданное домашнее поражение от «Байера» в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении своей команды в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Байером» (0:2).

«Я беру на себя ответственность за итог встречи. У нас в основе были выдающиеся футболисты, но чего‑то не хватило — тех деталей, которые требуются на самом высоком уровне. Теперь нам нужно бороться в следующих матчах. «Байер» выглядел хорошо против нас. В целом, мы тоже действовали неплохо и создали больше моментов, но, как оказалось, все они были лишь полумоментами», — приводит слова Гвардиолы BBC.

После этой игры «горожане» с 10 очками располагаются на шестой строчке сводной таблицы Лиги чемпионов, а леверкузенцы с восемью очками находятся на 13-м месте.