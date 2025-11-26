Тренер «Челси» Мареска прокомментировал разгромную победу в матче ЛЧ с «Барселоной»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился мыслями о разгромной победе во встрече с «Барселоной» (3:0) в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Даже в равных составах мы выглядели уверенно. Все знают, что «Барселона» предпочитает играть с мячом и испытывает трудности без него, — мы пытались создавать моменты, забили, причём трижды наши голы были отменены. У нас было ещё много других ситуаций», — приводит слова Марески издание Sky Sports.

После этой игры «синие» с 10 очками располагаются на пятой строчке сводной таблицы Лиги чемпионов, сине-гранатовые с семью очками находятся на 15-м месте.