Энцо Мареска раскрыл, что сказал игрокам «Челси» в раздевалке после разгрома «Барселоны»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился с журналистами тем, что сказал в раздевалке игрокам после разгромной победы во встрече с «Барселоной» (3:0) в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«После матча я сказал команде в первую очередь восстановиться — это сейчас самое важное. А с пятницы нам нужно переключаться на «Арсенал» и сохранять набранный импульс. Восстанавливаться после побед гораздо легче», — приводит слова Марески Sky Sports.

В следующем матче в рамках 13-го тура АПЛ «Челси» предстоит на своём поле сойтись с «Арсеналом» в лондонском дерби. Каталонцы следующую встречу чемпионата Испании проведут 29 ноября дома с «Алавесом».