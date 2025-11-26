Скидки
Энцо Мареска раскрыл, что сказал игрокам «Челси» в раздевалке после разгрома «Барселоны»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился с журналистами тем, что сказал в раздевалке игрокам после разгромной победы во встрече с «Барселоной» (3:0) в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кунде – 27'     2:0 Эстевао – 55'     3:0 Делап – 73'    
Удаления: нет / Араухо – 44'

«После матча я сказал команде в первую очередь восстановиться — это сейчас самое важное. А с пятницы нам нужно переключаться на «Арсенал» и сохранять набранный импульс. Восстанавливаться после побед гораздо легче», — приводит слова Марески Sky Sports.

В следующем матче в рамках 13-го тура АПЛ «Челси» предстоит на своём поле сойтись с «Арсеналом» в лондонском дерби. Каталонцы следующую встречу чемпионата Испании проведут 29 ноября дома с «Алавесом».

