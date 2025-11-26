«Возможно, я переборщил». Гвардиола — об изменениях в составе в игре с «Байером»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о ротации состава «горожан» в игре 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Байером». Встреча завершилась победой леверкузенцев со счётом 2:0.

«Я поменял 10 игроков старта? Если мы выигрываем, то это снимает часть проблем, но я должен признать: возможно, я переборщил. При плотном графике — играем каждые два–три дня — ротация необходима, но по результату видно, что перестановок могло быть слишком много», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Отметим, Гвардиола поменял 10 игроков стартового состава после проигранного матча АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (1:2). Единственным вышедшим в основе игроком на оба матча оказался опорный полузащитник Нико Гонсалес.