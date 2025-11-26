Скидки
Филимонов: руководство «Зенита» проявило мудрость, оставив Семака у руля команды

Аудио-версия:
Комментарии

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался об отношении современных руководителей футбольных клубов к главным тренерам.

«Сейчас клубами руководят менеджеры, которым проще уволить одного тренера, нежели половину игроков. Но чаще всего получается, как в сегодняшнем «Спартаке»: тренера увольняют, а результаты лучше не становятся. При этом немало футболистов при всех тренерах играют одинаково посредственно. И я считаю, что руководство «Зенита» проявило мудрость, оставив Семака у руля команды, несмотря на то, что в прошлом сезоне клуб не выполнил задачу. То, что сегодня тренер уже с первых дней работы находится под угрозой увольнения, я считаю ненормальным», — приводит слова Филимонова Livesport.

49-летний Сергей Семак работает в должности главного тренера «Зенита» с мая 2018 года. В первых шести полных сезонах под его руководством сине-бело-голубые неизменно становились чемпионами России. В сезоне-2024/2025 петербуржцы стали вторыми, уступив одно очко «Краснодару».

Видео: Кержаков сравнил «Зенит» Спаллетти и Семака

Комментарии
