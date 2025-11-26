Арне Слот ответил на критику в свой адрес после поражения «Ливерпуля» со счётом 0:3

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал критику в свой адрес и в адрес клуба после неудачного начала сезона. Недавно мерсисайдцы проиграли «Ноттингему» со счётом 0:3.

«Это смешно, невероятно. Я много раз говорил, что вы никогда не найдёте достаточно оправданий для того, чтобы мы так выступали. Это неожиданно для клуба, для меня, для всех. Мы пропускаем больше голов, чем в прошлом сезоне. В прошлом сезоне к этому моменту чемпионата мы пропустили ноль пенальти; теперь их девять. Количество голов близко к смешному для такого клуба, как наш.

Я беру на себя ответственность и чувствую себя виноватым. Мы усердно работаем над этим, я в клубе, где мы не только привыкли к успехам, но и к неудачам. Мы приложим дополнительные усилия. Как менеджер, я стараюсь подавать пример и работать ещё усерднее!» — приводит слова Слота Goal.com.

По итогам 12 туров мерсисайдцы занимают 12 место в турнирной таблице АПЛ.