Симеоне раскрыл, какой клуб хотел бы возглавить после ухода из «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером» рассказал, какой клуб хотел бы возглавить после того, как покинет стан «матрасников».

«Это зависит не только от меня, но в своей тренерской карьере я могу представить, что однажды буду тренировать «Интер». Думаю, однажды это произойдёт», — приводит слова Симеоне Goal.com.

Матч между мадридским «Атлетико» и миланским «Интером» состоится уже сегодня, 26 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в столице Испании, начало игры запланировано на 23:00 по московскому времени.