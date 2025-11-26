Скидки
Симеоне раскрыл, какой клуб хотел бы возглавить после ухода из «Атлетико»

Симеоне раскрыл, какой клуб хотел бы возглавить после ухода из «Атлетико»
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером» рассказал, какой клуб хотел бы возглавить после того, как покинет стан «матрасников».

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это зависит не только от меня, но в своей тренерской карьере я могу представить, что однажды буду тренировать «Интер». Думаю, однажды это произойдёт», — приводит слова Симеоне Goal.com.

Матч между мадридским «Атлетико» и миланским «Интером» состоится уже сегодня, 26 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в столице Испании, начало игры запланировано на 23:00 по московскому времени.

