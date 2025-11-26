Скидки
Тренер «Атлетико» Симеоне оценил шансы своей команды в матче ЛЧ с «Интером»

Тренер «Атлетико» Симеоне оценил шансы своей команды в матче ЛЧ с «Интером»
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером» высказался о шансах своей команды победить.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
«Интер» играет очень хорошо, у них есть характер и очень чёткая схема атаки. У них невероятный состав. Они доминировали на протяжении всего матча с «Миланом», у них были голевые моменты, и они могли бы выиграть. Они определённо играли на победу. Что касается Лиги чемпионов, то их результаты говорят сами за себя.

Для такой команды, как «Интер», поражение в дерби означает, что нужно сразу же забыть об этом и двигаться дальше, потому что это очень сильная команда, фаворит в борьбе за скудетто, и она также добьётся успеха в Лиге чемпионов.

Для нас важен каждый матч, независимо от соперника. Мы находимся на подъёме в этом сезоне. Нам нужно совершенствоваться в разных областях, но мы знаем об этом и работаем над этим», — приводит слова Симеоне Goal.com.

Матч между мадридским «Атлетико» и миланским «Интером» состоится уже сегодня, 26 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в столице Испании, начало игры запланировано на 23:00 по московскому времени.

