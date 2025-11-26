Филимонов рассказал, в чём состоит ключевое различие психологии вратаря и полевого игрока

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов объяснил, чем психология вратаря отличается от психологии полевого игрока.

«В первую очередь у вратарей повышенное чувство ответственности. Ты — последний человек, который может предотвратить гол. Если полевые игроки всё время в движении, то у голкипера значительно выше нагрузка психологическая. Плюс, даже в своей команде, на тренировках при отработке ударов ты постоянно противостоишь собственным партнёрам. Один — против всех. И это сказывается на менталитете. Психологическая устойчивость для вратаря не менее важна, чем мастерство», — приводит слова Филимонова Livesport.

52-летний экс-вратарь Александр Филимонов в ходе своей карьеры играл за московский «Спартак», киевское «Динамо», ташкентский «Локомотив» и ряд российских клубов, также голкипер выступал в пляжном футболе. Филимонов является шестикратным чемпионом России в составе красно-белых и чемпионом мира по пляжному футболу в составе сборной России.

Видео: Филимонов: мне даже жена сказала: «Тебя люди боятся»