Видеообзор крупной победы «Челси» над «Барселоной» в Лиге чемпионов

В ночь с 25 на 26 ноября мск на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» в столице Великобритании Лондоне завершился матч 5-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между английским «Челси» и испанской «Барселоной». Встреча закончилась крупной победой лондонцев со счётом 3:0.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Челси» набрал 10 очков в пяти матчах общего группового этапа Лиги чемпионов и занимает в его турнирной таблице из 36 клубов пятое место. «Барселона» с семью очками в пяти играх находится на 15-м месте.