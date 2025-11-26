Видеообзор крупной победы «Челси» над «Барселоной» в Лиге чемпионов
Поделиться
В ночь с 25 на 26 ноября мск на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» в столице Великобритании Лондоне завершился матч 5-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между английским «Челси» и испанской «Барселоной». Встреча закончилась крупной победой лондонцев со счётом 3:0.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кунде – 27' 2:0 Эстевао – 55' 3:0 Делап – 73'
Удаления: нет / Араухо – 44'
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
«Челси» набрал 10 очков в пяти матчах общего группового этапа Лиги чемпионов и занимает в его турнирной таблице из 36 клубов пятое место. «Барселона» с семью очками в пяти играх находится на 15-м месте.
Комментарии
- 26 ноября 2025
-
05:15
-
04:54
-
04:50
-
04:25
-
04:10
-
04:07
-
03:40
-
03:30
-
03:29
-
03:09
-
03:02
-
02:53
-
02:14
-
01:49
-
01:47
-
01:41
-
01:30
-
01:30
-
01:16
-
01:04
-
01:03
-
01:01
-
00:59
-
00:59
-
00:55
-
00:53
-
00:48
-
00:43
-
00:35
-
00:30
-
00:17
-
00:13
-
00:12
-
00:11
-
00:03