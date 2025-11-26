Скидки
Видеообзор крупной победы «Челси» над «Барселоной» в Лиге чемпионов

В ночь с 25 на 26 ноября мск на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» в столице Великобритании Лондоне завершился матч 5-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между английским «Челси» и испанской «Барселоной». Встреча закончилась крупной победой лондонцев со счётом 3:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кунде – 27'     2:0 Эстевао – 55'     3:0 Делап – 73'    
Удаления: нет / Араухо – 44'

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Челси» набрал 10 очков в пяти матчах общего группового этапа Лиги чемпионов и занимает в его турнирной таблице из 36 клубов пятое место. «Барселона» с семью очками в пяти играх находится на 15-м месте.

