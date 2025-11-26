Видеообзор сенсационного поражения «Манчестер Сити» от «Байера» в Лиге чемпионов

В ночь с 25 на 26 ноября мск на поле стадиона «Этихад» в английском Манчестере завершился матч 5-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Байером» из немецкого Леверкузена. Встреча закончилась неожиданной победой гостей со счётом 2:0.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Манчестер Сити» набрал 10 очков в пяти матчах общего группового этапа Лиги чемпионов и занимает в его турнирной таблице из 36 клубов шестое место. «Байер» с восемью очками в пяти играх находится на 13-м месте.