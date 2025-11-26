Скидки
18:00 Мск
Моуринью: даже если у «Аякса» было бы 150 игроков на поле, они бы всё равно не забили

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о победе над «Аяксом» (2:0) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 20:45 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
0 : 2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Даль – 6'     0:2 Баррейро – 90'    

«Если забиваете гол уже в самом начале матча, то это оказывает позитивное воздействие на тебя. Дело не только в преимуществе в счёте, но и в эмоциональном превосходстве. С турнирной точки зрения эта победа вдыхает в нас новую жизнь. В случае даже ничьей нам пришлось бы намного тяжелее. Думаю, что если в итоге наберем девять очков, то у нас будут хорошие шансы. Надо одержать ещё две победы.

В концовке матча было такое ощущение, что даже если у «Аякса» было бы 150 игроков на поле, они бы всё равно не забили. Игроки на славу поработали, и отпраздновать такую победу после матча было очень приятно», — приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

После пяти туров «Бенфика» находится на 29-м месте в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

